Che tempo che fa oggi 8 febbraio, gli ospiti di Fabio Fazio

Il programma in diretta sul Nove e in streaming su discovery+

Fabio Fazio
08 febbraio 2026 | 21.04
Redazione Adnkronos
Torna Che tempo che fa stasera sul Nove. Il programma condotto da Fabio Fazio va in onda dalle 19.30 in diretta tv e streaming su discovery+.

Ospiti della puntata: Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, alla loro quarta collaborazione con “Portobello”, la nuova serie HBO Original sulla vicenda giudiziaria che travolse il conduttore televisivo Enzo Tortora, presentata in anteprima alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e in uscita il 20 febbraio sulla piattaforma streaming HBO Max. Luca Argentero e Giulia Michelini, protagonisti dell’inedita serie “Motorvalley” diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci e ispirata al film “Veloce come il vento”.

E ancora: Antonio Scurati; Valeria Golino, presto al cinema con “La gioia” per la regia di Nicolangelo Gelormini, presentato in Concorso alle Giornate degli Autori 2025 a Venezia; Gherardo Colombo, autore del libro “La giustizia italiana in 10 risposte”; il direttore de Il Post Francesco Costa, il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Mara Venier; Ivana Spagna; Nino Frassica; Orietta Berti; Mara Maionchi; Alessia Marcuzzi; Lello Arena; Raul Cremona; Ninna Quario; Francesco Paolantoni; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.

