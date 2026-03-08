circle x black
Cerca nel sito
 

Che Tempo Che Fa oggi domenica 8 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio

In studio Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

Fabio Fazio - Fotogramma /Ipa
Fabio Fazio - Fotogramma /Ipa
08 marzo 2026 | 07.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuovo appuntamento oggi, domenica 8 marzo, con Che tempo che fa, il programmo condotto da Fabio Fazio in onda dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Tanti ospiti tra attualità, cronaca, sport, cinema, musica.

Gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni

In studio Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, collaboratore della Fondazione Giulia Cecchettin, che, in occasione della Giornata internazionale della donna, inaugurano un ciclo di incontri sull’educazione affettiva a Che tempo che fa.

Spazo a Patty Pravo, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Opera”, presto in tour nei teatri di tutta Italia, e che nel 2026 celebra i 60 anni di straordinaria carriera, costellata di brani intramontabili.

Fazio accoglie quindi Stefano Massini, il drammaturgo italiano vivente più rappresentato all’estero, vincitore di 5 Tony Award, in occasione dell’evento TV “IO, VLADIMIR – Stefano Massini racconta Putin”, in onda mercoledì 11 marzo sul NOVE.

Ancora musica con Arisa, live con “Magica favola”, brano con il quale si è classificata quarta all’ultimo Festival di Sanremo, dopo il terzo posto conquistato durante la serata cover con “Quello che le donne non dicono” insieme al Coro del Teatro Regio di Parma.

E ancora: Massimo Lopez, presto nei teatri italiani con “Massimo Lopez Show”; Aldo Grasso, critico televisivo del Corriere della Sera e autore di “Cara televisione. Una storia d’amore e altri sentimenti”; il direttore del Post Francesco Costa; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Cecilia Sala; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Simone Deromedis, Medaglia d’Oro nello skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e primo italiano nella storia a vincere un Oro in questa disciplina; Nino Frassica; Mara Maionchi; Ubaldo Pantani; Paolo Rossi; Arisa; Massimo Lopez; Raul Cremona, tra i protagonisti della nuova stagione di “Only Fun – Comico Show” sul NOVE e a teatro con “Bravissssssimo!”; Cristiano Malgioglio; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Francesco Paolantoni; Giucas Casella.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
che tempo che fa fabio fazio che tempo che fa 8 marzo che tempo che fa ospiti oggi che tempo che fa ospiti 8 marzo
Vedi anche
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza