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'Chi l'ha visto?', poker di nomi interni al programma nella rosa finale per il dopo-Sciarelli

Il direttore degli Approfondimenti, Paolo Corsini, è vicino alla scelta tra Briganti, Del Re, Griggi e Cazzaniga, nel segno della continuità e delle sollecitazioni dei 'chilhavisters'

Nella foto, da sinistra, Veronica Briganti, Raffaella Griggi, Francesco Paolo Del Re (foto Ipa) e Chiara Cazzaniga - Ipa/Fermi immagine
Nella foto, da sinistra, Veronica Briganti, Raffaella Griggi, Francesco Paolo Del Re (foto Ipa) e Chiara Cazzaniga - Ipa/Fermi immagine
24 luglio 2026 | 15.13
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

Un poker di candidature interne al programma per la successione di Federica Sciarelli alla conduzione di 'Chi l'ha visto?'. A quanto apprende l'Adnkronos, il direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini, è vicino alla scelta e la rosa finale include quattro profili, tutti interni alla trasmissione: Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga.

La decisione di optare per una scelta interna da un lato risponde alla volontà di dare continuità anche stilistica al format con una conduzione che conosca a fondo la macchina complessa delle dirette, delle segnalazioni e del rapporto con i familiari degli scomparsi e dall'altro raccoglie le speranze e le sollecitazioni dei 'chilhavisters', i fedelissimi spettatori del programma, che hanno inondato di mail la redazione e di post i social, chiedendo appunto che, di fronte all'impossibilità di un ripensamento della Sciarelli, il testimone passasse ad un volto già familiare allo zoccolo duro del pubblico della trasmissione.

Sarebbero cadute, dunque, tutte le candidature esterne al programma, vere, verosimili o campate in aria, che in queste settimane hanno riguardato tanto altri volti Rai quanto professionisti esterni al servizio pubblico. La scelta sarebbe imminente, anche perché il programma, dovrebbe ripartire, con la nuova conduzione, già il 23 settembre.

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Sciarelli Chi l'ha visto? Rai Approfondimenti
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