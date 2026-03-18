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'Chi l'ha visto?', stasera il punto sulla scomparsa della piccola Kata

Tra i temi della puntata anche il caso Cinturrino e l’inchiesta sul cosiddetto “Chef Milza”

Federica Sciarelli a 'Chi l'ha visto?' - Fotogramma /Ipa
Federica Sciarelli a 'Chi l'ha visto?' - Fotogramma /Ipa
18 marzo 2026 | 06.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La piccola Kata è scomparsa due anni e mezzo fa dall'ex hotel Astor di Firenze, dove abitava con la famiglia: chi l'ha rapita e perché? Il punto sulla vicenda a "Chi l'ha visto?" condotto da Federica Sciarelli, in onda stasera mercoledì 18 marzo dalle 21.20 su Rai 3. La mamma, in studio, chiede che si continui a indagare: “Temo che sia stata venduta e adottata illegalmente”.

E poi il caso Cinturrino e l'audio in cui l'assistente capo parla di droga e prende i soldi dalla cover del cellulare di un ragazzo tunisino fermato. Cinturrino è stato indagato – insieme alla collega che ha firmato il verbale con lui - per falso, arresto illegale, calunnia, concussione e spaccio. Ma l'inchiesta si è allargata anche ad altri episodi e con lui sono stati indagati altri poliziotti. Si approfondirà con documenti inediti .

Continua, inoltre, l’inchiesta sul cosiddetto “Chef Milza”, l’uomo accusato di aver fatto uccidere la compagna per intascare il premio dell’assicurazione. Le indagini proseguono e si cerca di capire se ci siano altre vittime: in onda, testimonianze inedite. Infine, come sempre gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori.

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