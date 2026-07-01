circle x black
Cerca nel sito
 

Chi l'ha visto?, oggi ultima puntata di Federica Sciarelli: anticipazioni

Durante la puntata saranno presentati documenti inediti sulla giudice Francesca Ercolini. E si torna sulle vicende di Alessandra Ollari ed Elisa Claps

Federica Sciarelli - (Dal sito Rai)
Federica Sciarelli - (Dal sito Rai)
01 luglio 2026 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Va in onda stasera, mercoledì 1 luglio 2026, dalle 21.15, l'ultimo appuntamento di 'Chi l'ha visto?' di questa stagione. Ma oggi sarà anche l'ultima puntata condotta da Federica Sciarelli, che lascia la trasmissione in onda su Rai 3.

Anticipazioni

Durante la puntata saranno presentati documenti inediti sulla giudice Francesca Ercolini, trovata morta una mattina di quattro anni fa nella sua casa. Il caso era stato archiviato come suicidio ma ora, dopo la riesumazione del corpo e la nuova autopsia, si torna a investigare e ci sono sei indagati.E poi il caso di Alessandra Ollari: era stata trovata morta in un prato poco distante da casa sette mesi dopo. Ora la nuova consulenza antropologica ha permesso di capire che è stata uccisa, l'osso ioide è stato spezzato quando era ancora in vita. La Procura chiede però l'archiviazione: non ci sono gli elementi per individuare con certezza l'omicida.

Elisa Claps è stata trovata dopo 17 anni nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità: la mamma Filomena aveva sempre detto che la figlia non si era allontanata e che sicuramente era stata uccisa. Danilo Restivo è stato condannato, ma Filomena - in diretta a “Chi l'ha visto?” – continua a chiedere che si chiariscano le complicità: com'è possibile che il suo corpo sia rimasto per anni in una chiesa?

Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Chi l'ha visto? Fedeerica Sciarelli Rai 3 Chi l'ha visto? sciarelli sciarelli ultima puntata
Vedi anche
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video
Roma, i fan di Ultimo in tenda in attesa del 4 luglio: "Siamo una famiglia bellissima" - Video
Mondiali 2026, anche la polizia di Dallas omaggia la Norvegia con la Viking Row - Video
Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): "Primo Stato a emissioni zero entro 2030" - Video
"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video
News to go
Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario
Brasile 'miracolo' al fotofinish, la torcida delle suore esplode - Video
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila
Paraguay vola agli ottavi, ma il rigore decisivo non si vede in tv - Video
Messico, i tifosi assediano l'hotel dell'Ecuador: caos per tutta la notte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza