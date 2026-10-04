circle x black
Cerca nel sito
 

Chiambretti-Freccero, la domanda sulla morte e le lacrime nascoste da una risata

Un breve scambio televisivo cambia tono all’improvviso tra ironia e commozione

Chiambretti-Freccero, la domanda sulla morte e le lacrime nascoste da una risata
04 ottobre 2026 | 10.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Vuoi essere seppellito, cremato o bollito?”. Piero Chiambretti scherza con Carlo Freccero sulla morte, lui ride e per qualche secondo la conversazione sembra restare nel registro surreale e provocatorio tipico del conduttore. Poi qualcosa cambia. La risata continua, ma gli occhi si fanno lucidi e dietro la battuta affiora la commozione di Chiambretti.

È il momento raccontato in un video della trasmissione "Fin che la barca" va rilanciato su X dal giornalista Massimo Falcioni, che lo definisce “stranissimo, in qualche modo toccante”. Come se Chiambretti sapesse qualcosa che non può dire.

I due, del resto, si conoscono da decenni e il loro rapporto va ben oltre quello tra un conduttore e un dirigente televisivo. Freccero ha avuto un ruolo importante anche nella carriera di Chiambretti: fu lui a presentargli Gianni Boncompagni, incontro dal quale sarebbe poi nato Chiambretti c’è, trasmesso su Rai2 all’inizio degli anni Duemila. Lo stesso Chiambretti ha raccontato di dovere a Freccero la nascita del suo “secondo Chiambretti”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
piero chiambretti carlo freccero fin che la barca va morte
Vedi anche
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza