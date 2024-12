Il post strappalacrime pubblicato sul profilo social dal ritorno della vacanza in Lapponia

Chiara Ferragni ha dedicato una lettera ai figli Leone e Vittoria. Tornata dalla vacanza in Lapponia, l'influencer e imprenditrice digitale ha condiviso sui social alcuni pensieri intimi, legati alla gioia di essere mamma. E non solo, Chiara ha menzionato il duro momento vissuto dopo la separazione dall'ex marito Fedez.

Chiara Ferragni, il post su Instagram

"Grazie vita, per avermi donato i miei due bambini, per farmi scoprire ogni giorno la bellezza di essere madre", queste le prime di Chiara Ferragni a corredo di uno scatto che ritrae la testa del primogenito Leone, senza mostrarne il volto, proprio come prevede l'accordo preso con Fedez.

L'imprenditrice digitale è volata in Lapponia insieme ai figli Leone e Vittoria per una vacanza in pieno stile natalizio: "Questa vacanza insieme a loro è stata l’esperienza più pura e trasformativa che potessi immaginare: leggera, piena di amore, di risate e di piccole magie quotidiane", scrive mamma Chiara.

Poi, ricorda i mesi passati e il dolore vissuto dopo la separazione dall'ex marito Fedez: "Vivere questi momenti con le stesse persone che solo 8 mesi fa mi vedevano affogare nel dolore, senza forza né speranza, ha toccato il mio cuore più di quanto riesca a spiegare. Se ora vi sembra di essere in una tempesta, tenetevi saldi alla vostra barca. Non importa quanto buio sembri il mare, la sponda arriverà. E spesso, il finale che meritiamo è proprio lì, nascosto tra le onde", ha chiosato Chiara nel post condiviso su Instagram.

Tanti i messaggi ricevuti sotto al contenuto social: "La famiglia, il porto più sicuro al mondo, amore mio", ha commentato la mamma Marina Di Guardo.