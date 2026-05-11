Christie's porta all'asta i gioielli di Claudia Cardinale

Una selezione di gioielli appartenuti all'attrice Claudia Cardinale, morta all'età di 87 anni lo scorso 23 settembre, sarà messa in vendita da Christie's a Parigi, come ha annunciato oggi la casa d'aste. La collezione sarà protagonista dell’asta "Joaillerie Paris", in programma online dal 19 al 26 giugno, in un calendario che segue di poche settimane le celebrazioni dedicate all’attrice al Festival di Cannes e che arriva a 65 anni dal suo debutto sul red carpet, nel 1961. Si tratta di circa venti gioielli personali, selezionati e indossati nel corso della vita dell’attrice: pezzi che, più che semplici ornamenti, costituiscono un archivio materiale della sua immagine pubblica e privata, intrecciata per decenni con la storia del cinema europeo.

Una parte significativa della collezione in vendita - ha spiegato una fonte di Christie's all'Adnkronos - è legata alla maison Bvlgari, simbolo dell’alta gioielleria romana e della stagione della 'Dolce Vita'. Tra i pezzi più rilevanti figura un orologio 'Serpenti' degli anni Sessanta, stimato tra 150.000 e 250.000 euro: un oggetto che unisce design, orologeria e simbolismo, reinterpretando il serpente come emblema di energia e trasformazione. La collezione include inoltre tre anelli iconici: un rubino da 30 carati, uno smeraldo in montatura Trombino e uno zaffiro stellato, tutti esempi della ricerca cromatica e scultorea tipica della maison.

Accanto alla scuola romana, la collezione comprende anche importanti creazioni della maison Buccellati, espressione dell’alta oreficeria milanese. Nota per le sue lavorazioni ispirate alla tradizione rinascimentale, Buccellati ha costruito nel tempo una cifra stilistica basata su texture complesse, motivi naturali e lavorazioni simili al merletto. Tra i gioielli figurano spille a forma di rosa, girasole e composizioni floreali con diamanti, perle e zaffiri, oltre a una parure completa stimata tra 15.000 e 25.000 euro. Oggetti che uniscono artigianalità e ricerca estetica. La collezione si completa con pezzi provenienti dalla tradizione francese di Place Vendôme. La maison Van Cleef & Arpels, che negli anni Sessanta ha legato il proprio nome a molte icone del cinema, è presente con un elegante portacipria in oro. L’oggetto testimonia una relazione meno formale e più quotidiana con il lusso. Sono inoltre presenti orologi firmati Cartier, tra cui un modello Tank in oro, uno dei simboli più riconoscibili della storia dell’orologeria del XX secolo.