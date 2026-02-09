Cidim, al via domani il Festival giovani talenti italiani nel mondo

Alcuni dei migliori giovani musicisti italiani arrivano domani in Calabria e saranno i protagonisti di otto concerti, tutti a Vibo Valentia. Parte ufficialmente la prima edizione del Festival Giovani talenti musicali italiani nel mondo in Calabria. L’iniziativa, che si chiude il 28 febbraio, porterà in diverse location di Vibo Valentia alcuni talenti emergenti del panorama italiano della musica classica: martedì 10 febbraio Daniele Lipera con la sua chitarra (Fattoria Junceum, Località Cancello Rosso); giovedì 12 febbraio Nicolò Cafaro al pianoforte (Sala Concerti ex Convento dei Gesuiti); sabato 14 febbraio il Quartetto Sincronie (Sala Concerti ex Convento dei Gesuiti); martedì 17 febbraio il Duo Silvia Borghese al violino e Sofia Donato al pianoforte (Sala Concerti ex Convento dei Gesuiti, Vibo Valentia); giovedì 19 febbraio il Duo pianistico composto da Eleonora e Beatrice Dallagnese (Sala Concerti ex Convento dei Gesuiti, Vibo Valentia); sabato 21 febbraio Euridice Pezzotta al flauto e Matteo Chiodini alla chitarra (Fattoria Junceum, Località Cancello Rosso); giovedì 26 il pianista Josef Edoardo Mossali (Sala Concerti ex Convento dei Gesuiti). Ultimo appuntamento sabato 28 febbraio, nella Sala Concerti dell’ex Convento dei Gesuiti di Vibo Valentia, con il Trio David composto Gloria Santarelli, violino, Chiara Mazzocchi, viola e Tommaso Castellano, violoncello.

Il progetto 'Giovani talenti musicali italiani nel mondo' viene promosso all’estero da diversi anni dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica grazie alla collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana e la Fondazione Accademia Internazionale Incontri col Maestro di Imola e al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo. "Quest’anno il progetto è presente per la prima volta anche in Calabria, grazie alle risorse regionali dell'Avviso Pubblico Sostegno e promozione turistica e culturale Eventi Turistici e Culturali, con l’obiettivo di promuovere la bravura e le capacità di alcuni dei migliori musicisti italiani emergenti e allo stesso tempo di sostenere il brand Calabria. Grazie a questo nuovo progetto la Regione Calabria si inserisce a pieno titolo nel network che il CIDIM ha edificato da tempo con le Ambasciate, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia. Una rete fitta e preziosa che offre ai nostri artisti la possibilità concreta di esibirsi e farsi conoscere all’estero, usando la musica come strumento di dialogo tra popoli e paesi diversi", spiega il presidente del CIDIM e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

"Grazie alla importante collaborazione con l’Assessorato Regionale Eventi turistici e culturali della Regione Calabria, che ringrazio per la disponibilità e la fiducia, il CIDIM, unica associazione in Italia ad organizzare circa 200 concerti all'estero ogni anno, ha voluto replicare sulla base dell’esperienza acquisita a livello internazionale il progetto Giovani talenti musicali italiani nel mondo anche in questa regione. Affidiamo alla sensibilità del pubblico locale, molto attento e curioso davanti a questo genere di offerta musicale, la buona riuscita del festival. Il programma dettagliato dei concerti è presente sul sito del CIDIM", conclude.