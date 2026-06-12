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Cidim, il jazz italiano di Filippini incontra Thailandia e India

Claudio Filippini - (Foto di Andrea Boccalini )
Claudio Filippini - (Foto di Andrea Boccalini )
12 giugno 2026 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tre concerti tra la Thailandia e l’India: il Jazz italiano arriva prima a Bangkok e poi a Mumbai, dove sabato 13 giugno, domenica 14 giugno e mercoledì 17 giugno il pescarese Claudio Filippini, uno dei pianisti e compositori più originali e apprezzati della scena jazzistica italiana contemporanea, sarà l’assoluto protagonista del breve tour organizzato dal Cidim all’interno del progetto "Suono Italiano - Jazz session". La prima tappa prevede l’esibizione del noto musicista sabato 13 giugno all’interno del prestigioso auditorium dell'Alliance Française di Bangkok; domenica 14 giugno ad ospitare l’artista italiano nella sua seconda tappa sarà il The Bamboo Bar, sempre nella capitale tailandese. I due concerti in Thailandia vengono organizzati dal Cidim in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Bangkok. Infine, il pianista pescarese vola anche in India a Mumbai, mercoledì 17 giugno, dove suonerà all’interno del Tata Theatre del Ncpa National Centre for the Performing Arts.

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“Pianista raffinato e interprete dalla straordinaria sensibilità, Claudio Filippini proporrà al pubblico locale un viaggio musicale dal sapore unico, con un repertorio che spazierà dalla libera improvvisazione alla reinterpretazione dei grandi classici del songbook jazzistico americano, omaggiando i padri nobili della tradizione. Un angolo speciale della serata sarà dedicato alle composizioni originali nate dalla penna dello stesso Filippini, con l'esecuzione di brani inediti e di successi estratti dai suoi ultimi album”, spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice che aggiunge: ”Un sentito ringraziamento alla dottoressa Maria Sica e al Dottor Raffaello Barbieri rispettivamente direttori degli Istituti Italiani di Cultura di Bangkok e Mumbai per aver ancora una volta individuato nel CIdim un partner affidabile e qualificato”.

Il progetto "Suono Italiano - Jazz session" gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. Maggiori informazioni sui concerti sono presenti sul sito del CIDIM e su quelli degli IIC di Bangkok e Mumbai.

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Jazz italiano Claudio Filippini Suono Italiano Jazz session
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