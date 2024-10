Cinema, Mattarella 'festeggia' gli 80 anni di Anica con 'C'è ancora domani'

Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a festeggiare gli 80 anni dell’Anica, il 22 ottobre, nella sede di viale Regina Margherita a Roma, alle 18. Mattarella vedrà lì, per suo esplicito desiderio 'C’è ancora domani', il film rivelazione del 2023, alla presenza della regista e interprete Paola Cortellesi e delle due co-protagoniste. Venerdì sera invece al teatro Olimpico di Roma c’è stato l’altro evento celebrativo dell’Associazione dell’industria cinematografica, audiovisiva e multimediale: la proiezione di 'Ricomincio da tre', primo film di Massimo Troisi, altra grande rivelazione, anno 1981. Il film è stato appena restaurato.

Protagonisti della festa all’Olimpico, il presidente Anica uscente dopo 8 anni, Francesco Rutelli, e il produttore del film, Fulvio Lucisano. Rutelli ha ricordato come Anica, nata nel 1944, ancora fra le macerie del Paese, significasse allora "industria cinematografica e affini", mentre oggi raccoglie tutte le realtà del terzo millennio: produttori, distributori, esportatori e digitali, creators, streamer, animazione. Anica ha dentro la sua struttura anche Anica Academy, che forma professionalità di cui il mercato ha bisogno: ultima, l’intimacy coordinator, che si occupa dei corretti rapporti e comportamenti sui set.

Lucisano è stato lungamente applaudito quando ha ricordato i suoi inizi settant’anni fa. Poi, via al film, che cambiò molti canoni nel cinema italiano e restò nelle sale a lungo (al Gioiello di Roma, due anni interi). In sala, attori e registi come Riccardo Rossi, Fausto Brizzi e Davide Minnella, il produttore Giampaolo Letta (Medusa), il Presidente Agcom Giacomo Lasorella, la Presidente dell’Auditorium Claudia Mazzola.