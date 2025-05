Claudio Baglioni compie 74 anni

Claudio Baglioni spegne oggi 74 candeline e affida ai social un messaggio intenso, poetico e profondamente grato verso i fan. Ma quest'anno il compleanno coincide anche con la fine di un importante capitolo artistico: si è appena conclusa la prima parte del suo tour teatrale "Piano di Volo", un percorso musicale e simbolico che ha attraversato l'Italia da gennaio a maggio, portando il cantautore romano nei più prestigiosi teatri lirici del Paese.

"Ho acceso il motore a Roma il 15 gennaio e il 12 maggio a Roma l’ho spento. È stato un viaggio di 76 tappe tra il centro e il nord di questo Paese". Con queste parole Baglioni descrive il suo percorso come un volo, fatto di decolli e atterraggi nei "cortili al coperto delle platee", dove ogni tappa è stata una sorta di scalo emozionale, tra luci, suoni e memoria. Una narrazione a metà tra diario di bordo e poesia, come solo lui sa fare. Non sono mancate le difficoltà: un infortunio ai tendini ha ritardato la partenza, e oggi – giorno del suo compleanno – l'artista confessa di essere a letto con un'influenza. Ma nemmeno questo basta a offuscare il bilancio positivo di un tour che ha visto il tutto esaurito in quasi ogni tappa.

"La sorte ha voluto, invece, che tutte le rotte siano state portate a termine in salute e inappuntabile puntualità. Con disciplina e onore. Con successi e gratificazioni", scrive il cantautore. A chi gli fa gli auguri oggi, Baglioni risponde in anticipo con "la voce del tutto abbassata" e un sentimento di gratitudine che arriva diretto al cuore dei fan: "Grazie infinite a tutti i passeggeri che sono saliti a bordo e hanno occupato i sedili delle sale e a chi è stato per aria osservando un po’ più da lontano le tante peripezie." Ma il viaggio non finisce qui. Dopo l'estate, "Piano di Volo" riprenderà, stavolta sorvolando il sud Italia, ancora una volta con partenza da Roma. L'invito, per tutti, è uno solo: "Seguite il sentiero luminoso." Un modo elegante e affettuoso per dire che la musica di Baglioni - come lui stesso - non si ferma, ma continua a volare. Anche a 74 anni. Buon compleanno, Claudio.

(di Paolo Martini)