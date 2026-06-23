circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 22 giugno: concerto 'Vita!' vince la prima serata con 20,7%

Medaglia d'argento per la serie spagnola 'Un nuovo inzio' su Canale 5 che ha intrattenuto 1.681.000 spettatori

Ascolti tv - Archivio
Ascolti tv - Archivio
23 giugno 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'evento 'Vita! Il Concerto', in diretta ieri su Rai1 dal Circo Massimo, ha dominato la prima serata con 2.757.000 spettatori, registrando uno share del 20,7%. Medaglia d'argento per la serie spagnola 'Un nuovo inzio' su Canale 5 che ha intrattenuto 1.681.000 spettatori, pari al 13,1% di share mentre Italia 1 con 'Fall' ha totalizzato 839.000 spettatori e il 5,9% di share.

Fuori dal podio troviamo La7 con 'La Torre di Babele' con 633.000 spettatori (4,1% share) mentre Rete 4 con 'Quarta Repubblica' ha registrato 616.000 spettatori (5,7% share). Seguono: Rai2 con 'Boss in incognito (579.000 spettatori, 5,4% share); Rai3 con 'Filorosso' (511.000 spettatori, 4,2% share); Tv8 con 'Sei giorni, sette notti' (486.000 spettatori, 3,4% share) e Nove con 'Little Big Italy' (470.000 spettatori, 3,3% share).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti concerto Vita! Il Concerto ascolti tv rai 1 canale 5
Vedi anche
Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti - Video
News to go
Autovelox, Salvini firma il decreto: cambiano le regole
Pietro Orlandi: "43 anni fa spariva Emanuela, ricostruiamo quei momenti per fare chiarezza"
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"
Sorelle ritrovate, il procuratore: "Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia" - Video
Calcio, Malagò: "Ripristinare rapporto con una parte della politica" - Video
Malagò eletto nuovo presidente Figc, il momento dell'annuncio - Video
Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"
All'Assemblea Figc la protesta dei tifosi: "Per un calcio giusto e popolare"
Vannacci: "A scuola non si studia l'inno d'Italia, bisogna insegnare in classe a essere cittadini" - Video
News to go
Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana
Bagno di folla per Meloni al raduno degli alpini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza