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Corinne Clery confessa: "Ho un tutore legale per difendermi da mio figlio"

L'attrice francese ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Corinne Clery - fotogramma/ipa
Corinne Clery - fotogramma/ipa
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09 settembre 2026 | 15.27
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Dopo tanti anni di sofferenza e incapacità di comunicazione ho pensato di dovermi tutelare per difendermi da mio figlio". Così Corinne Clery ospite oggi, mercoledì 9 settembre, a La volta buona ha confessato di essersi affidata a un tutore legale a causa degli scontri legali - legati a questioni economiche - con il figlio Alex, con cui non ha più contatti da oltre nove anni.

L'attrice francese ha spiegato il motivo che l'ha spinta a prendere questa decisione: "Temo qualsiasi cosa. Potrei avere una malattia e l'unica persona che può decidere per me è mio figlio. Ho deciso quindi di pensare al mio futuro e di tutelarmi". Clery si è affidata a un avvocato "l'ho nominato ed è stato registrato dal notaio. Lui è a tutto gli effetti il mio tutore legale, prenderà lui le decisioni sulla mia vita".

L'attrice è tornata quindi a parlare della difficile situazione che sta attraversando con il figlio Alex: "Sono ormai troppi anni di soprusi psicologici, le ho provate tutte senza ottenere nulla, quindi adesso penso un pochino a me".

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