La puntata speciale, pensata e scalettata dallo stesso giornalista, scomparso oggi a 91 anni, per congedarsi dai suoi spettatori. Il direttore di rete all'Adnkronos: "Sono andato a casa sua, sapeva che sarebbe andata in onda dopo la sua morte"

Corrado Augias ha preparato in prima persona il suo addio televisivo. Andrà in onda lunedì su La7 una puntata speciale, pensata e scalettata dallo stesso giornalista, scomparso oggi a 91 anni, per congedarsi dai suoi spettatori. A rivelarlo all'Adnkronos è il direttore di La7, Andrea Salerno. "Sono andato a casa sua, abbiamo fatto insieme la scaletta e il montaggio di questo ricordo che andrà in onda lunedì - spiega Salerno -. La trasmissione con cui lui voleva salutare il pubblico, che contiene alcuni momenti significativi de La Torre di Babele ed altri e che sapeva sarebbe andata in onda dopo la sua morte. Non abbiamo ancora deciso il titolo definitivo, ma probabilmente sarà 'Ciao Corrado'".

"Abbiamo lavorato insieme fino all'ultimo"

E aggiunge: "Abbiamo preparato una puntata che lui avrebbe voluto vedere in televisione quando se ne sarebbe andato. In questo la sua lucidità intellettuale è ineguagliabile e questo è ciò che faremo lunedì". Un impegno, quello di Augias, proseguito ininterrottamente: "Abbiamo lavorato insieme fino all'ultimo”, aggiunge Salerno. "È stato un regalo lavorare con lui in questi tre anni - prosegue Salerno all'Adnkronos -. L'ho conosciuto guardandolo in tv da ragazzo, molto prima di cominciare a fare questo lavoro, e poi è stato un grandissimo regalo vivere questi tre anni di convivenza televisiva, fare insieme un programma che è indimenticabile", riferendosi alla trasmissione di approfondimento ‘La Torre di Babele’.

Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato. Grazie del lavoro fatto assieme. Tutta @La7tv si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme. https://t.co/WdNjdcB7g7 — Andrea Salerno (@SalernoSal) November 19, 2026

Un affetto ribadito anche sui social: "Ciao Corrado, grazie di tutto quello che ci hai dato, insegnato. Grazie del lavoro fatto assieme. Tutta La7 si stringe a Natalia, ai tuoi cari nipoti e alle persone che ti hanno voluto bene. Ti ricorderemo come abbiamo deciso assieme", ha scritto il direttore sui suoi account.

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