Cremonini, oltre 350mila biglietti venduti per le sei date del tour

Cesare Cremoni è pronto a tornare live. Con la doppia data al Circo Massimo di Roma del 6 e 7 giugno, sta per prendere il via Cremoninilive26. A pochi giorni dall’esordio con la data zero del 31 maggio all’aeroporto Duca D’Aosta di Gorizia, sono già oltre 350mila i biglietti venduti per le sei date del tour. Dopo Roma sarà la volta del 10 giugno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano; del 13 giugno nella nuova area Music Park Arena dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, già sold out con oltre 75.000 persone; fino alla chiusura del 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze.

“Questo tour rappresenta il culmine del mio percorso live. Un viaggio cominciato nei teatri, passato attraverso i palasport, esploso nei primi stadi del 2018 e arrivato oggi nei grandi templi della musica dal vivo e dei raduni collettivi. Tutto è stato costruito con le canzoni, con la dedizione assoluta al palcoscenico e con una continua ricerca dello spettacolo”, dichiara Cesare Cremonini.

Il palco è stato progettato per un'esperienza immersiva, con una passerella di oltre 100 metri, quattro torri alte 22 metri e più di 120 metri quadrati di schermi video. Sul palco, l'artista sarà accompagnato da una band rinnovata e si alternerà tra pianoforte, chitarra, sassofono e fisarmonica.