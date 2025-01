On the Go with Ginta, Csaba dalla Zorza: "La cucina è una stanza magica"

Lo stile, la cucina, la scrittura. Csaba dalla Zorza racconta nel ventitreesimo episodio di 'On The Go with GINTA' il suo percorso personale e professionale, svelando curiosità e retroscena che l’hanno portata a diventare una delle voci più interessanti nel mondo dell'Haute cuisine. "La cucina è un luogo, ma diventa una specie di stanza magica", dice durante l'intervista.

Convinta di essere stata una governante in una casa nobile francese in una vita precedente, Csaba intreccia il suo fascino per le tradizioni con un percorso di formazione rigoroso alla prestigiosa Scuola Cordon Bleu di Parigi, che definisce "un’esperienza dura ma profondamente trasformativa".

Nel corso della puntata, Csaba offre consigli pratici per allestire una tavola impeccabile, trasformando ogni dettaglio in un gesto di eleganza e cura. Racconta inoltre le sfide affrontate nella sua carriera e come è arrivata a scrivere ben 23 libri, culminando con il suo nuovo progetto: un romanzo che unisce storie personali e passione culinaria. Un episodio che esplora l’eleganza senza sforzo, il valore della disciplina, l’importanza della formazione e il piacere di riscoprire le tradizioni, solo su On The Go with GINTA!