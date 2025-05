Cucinelli a 'Ciao Maschio': "Un uomo mi fece una proposta indecente"

"Da bambino volevo essere un ingegnere. Poi verso i dodici anni sono andato in seminario, volevo fare il sacerdote, per due giorni solamente. Sono tornato a casa perché mi mancava la famiglia, però avevo sempre questa attrazione per la vita spirituale. All’università ho fatto tre anni in ingegneria, ma ho dato un solo esame. Non era il mio. Ma questi dieci anni vissuti al bar, il caffè italiano, è stata la più grande esperienza della mia vita. Io sono cresciuto guardando il cielo e le stelle, perché non avendo l'elettricità in casa, quando il sole scende, tu guardi il tramonto e nel contempo sorge la prima stella che i contadini chiamavano la stella bella. Poi questi dieci anni di vita di bar, intorno al 1970". Così l'imprenditore Brunello Cucinelli, uno degli ospiti della nuova puntata di 'Ciao Maschio', il programma condotto da Nunzia De Girolamo, in onda il 10 maggio, in seconda serata su Rai 1.

‘’Però frequentavamo l'università - prosegue - discutevamo di donne, di filosofia, di politica, di educazione, di tutto. Al bar eravamo solo uomini, tranne la mia amica Lella che faceva la prostituta, che per me è stato un grande insegnamento di vita. Avevo 17-18 anni, la sera lei dopo il lavoro veniva al bar, giocava a carte con noi, a me raccontava un po' le traversie della vita, e quindi mi ha fatto sufficientemente tenerezza".

E poi la confessione: "Io da ragazzo facevo l'indossatore, quindi quando tu fai certi mestieri è un po' più facile ricevere proposte indecenti. Allora mi fecero una proposta che a me non piaceva. Me la fece un uomo, ma al di là di questo io sotto questo profilo sono incorruttibile, dico la sincera verità. A volte si dice che tutto si può. No, io non ne sono convinto. Non tutto si può".