Si arricchisce il cast dello spin-off serale del programma quotidiano di Pierluigi Diaco, 'BellaMa''' (in onda dall'8 settembre dal lunedì al venerdì alle 15.30). A quanto apprende l'Adnkronos, nella versione serale è confermata la presenza nel cast di un trio inedito: l’ex conduttore di Vita in diretta Michele Cucuzza, l’ex volto del Tg1 delle 20 Attilio Romita e la conduttrice e attrice Flora Canto. La trasmissione prenderà il via il 14 settembre alle 21.05 su Rai2 per cinque puntate.