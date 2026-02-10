Giungeranno dai maggiori teatri del mondo i protagonisti del Gala di stelle in programma domani a Roma, all'Auditorium Conciliazione, in un 'concerto' di brani coreografici che celebrano la grande tradizione del balletto, dal 'Lago dei Cigni' alla 'Bella Addormentata', allo 'Schiaccianoci', da 'Don Chisciotte' a 'Raymonda', a 'Sylphide'. Attesi Nino Samadashvili, prima ballerina del Balletto Georgiano, vincitrice di concorsi internazionali e allieva della leggendaria Nina Ananiashvili. Al suo fianco Dmitri Smilevski, primo ballerino del Teatro Bolshoi di Mosca. La coppia porta in scena il pas de deux dal 'Corsaire' e interpreta anche un brano contemporaneo, 'Other Little Stories', di Amilcar Moret Gonzalez, musica di Ezio Bosso, creata appositamente per loro.

In scena al Ballets Stars Gala- Omaggio alla Danza Classica anche Joy Womack, artista di fama internazionale e prima ballerina americana diplomata con lode all’Accademia Statale di Coreografia di Mosca, entrata successivamente nel corpo di ballo del Teatro Bol’šoj. La sua straordinaria vicenda artistica ha ispirato il film 'Joika' (2023) e nel 2025 è stata membro della giuria del prestigioso Prix de Lausanne. Accanto a lei si esibisce Pavel Savin, primo ballerino del Teatro Nazionale Croato ed ex solista del Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo.

Sul palcoscenico dell'Auditorium della Conciliazione salirà anche Camilla Mazzi, diplomata all’Accademia Statale di Coreografia di Mosca, prima ballerina italiana a esibirsi al Teatro Mariinskij nel 2017 e successivamente nominata solista principale. Il suo partner Tommaso Beneventi, ballerino del Balletto dell’Opera di Stato Bavarese, sotto la direzione dell’ex étoile dell’Opéra di Parigi Laurent Hilaire. Tra gli ospiti illustri figurano inoltre i primi ballerini del Teatro Nazionale dell’Opera e del Balletto di Lituania, Nora Straukaitė e Oleg Legai. A testimonianza dell’attenzione rivolta al futuro della danza, il Gala vede anche la partecipazione dei giovani talenti Aleksandra Treimane e Gennadijs Eisaks, ballerini con base a Riga e vincitori di concorsi internazionali, simbolo della nuova generazione del balletto classico. Ballet Stars Gala – Omaggio alla Danza Classica è organizzato e promosso da BiletItalia.