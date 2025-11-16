circle x black
Cerca nel sito
 

Da noi... a ruota libera, ospiti oggi domenica 16 novembre

Torna l'appuntamento con Francesca Fialdini

Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
Francesca Fialdini - fotogramma/ipa
16 novembre 2025 | 09.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 16 novembre, su Rai 1 alle 17.20, torna 'Da noi… a Ruota Libera', il programma condotto da Francesca Fialdini. Come sempre, al centro del programma, le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.

Tra gli ospiti della settimana Ivan Zazzaroni, giornalista, direttore del 'Corriere dello Sport' e storico giurato di 'Ballando con le stelle' e Tony Maiello, vincitore dell’ultima edizione di 'Tale e Quale Show', un’esperienza che gli ha fatto venir voglia di tornare sul palco e far ascoltare la sua musica, dopo anni come autore per cantanti importanti, tra cui Laura Pausini, Giorgia e Marco Mengoni. E proprio nello studio di 'Da noi… a ruota libera' canterà in esclusiva il suo nuovo singolo 'Sopravvivere'.

In studio anche Lorenzo Liguori, un ragazzo oggi ventiduenne, che ha lottato contro i disturbi del comportamento alimentare, dopo essere stato bullizzato da adolescente per il suo essere “grassotello”, soffrendo di anoressia prima e vigoressia, l’ossessione della perfetta forma fisica, dopo. Presente anche Emanuela Apicella, medico psichiatra e psicoterapeuta, con una lunga esperienza clinica nella cura dei disturbi del comportamento alimentare. Infine, Giovanni Floris, giornalista, conduttore, autore di numerosi libri, con la sua ultima pubblicazione dal titolo 'Asini che volano'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
da noi a ruota libera rai 1 francesca fialdini
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza