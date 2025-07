Da Renga a Alfa, a Nola 'Vulcano Buono Musica Emotion 2025'

Al via la I edizione di 'Vulcano Buono Music Emotion 2025' organizzata dal Vulcano Buono di Nola (Napoli). Titolo della programmazione della rassegna estiva di concerti, 'Un’estate a tutto volume – Arena in Musica” (realizzata nello spazio eventi all’aperto del centro), che si svolgerà dal 5 al 31 luglio. Per tutto il mese, la smart city si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle, ospitando alcuni dei nomi più amati della musica italiana, offrendo serate di svago adatte a tutte le fasce d’età. Tra gli ospiti attesi, Enrico Nigiotti, il collettivo Sif, il giovane Alfa, Francesco Renga, la cantante Clara.

La manifestazione è fortemente voluta dal suo ad Francesco Furino che da oltre due anni lavora con l'obiettivo di rendere il complesso commerciale una 'destinazione' non solo per lo shopping, ma anche un collettore di iniziative di prestigio culturali e musicali a livello nazionale. L’iniziativa coincide inoltre con l’avvio degli attesi saldi estivi. Un motivo in più per trascorrere le serate estive tra grande musica e occasioni imperdibili nei punti vendita.

In particolare, il 5 luglio, è prevista l'animazione gratuita per bambini e le famiglie dalle 19 alle 23 in piazza Capri e Amalfi, proprio in occasione dell’inizio dei saldi. Ci saranno spettacoli di ventriloquismo, teatro dei muppets ed esibizione trasformista. Con 'Un’estate a tutto volume – Arena in Musica', Vulcano Buono si candida a diventare la meta estiva di riferimento per il tempo libero in provincia di Napoli, offrendo grandi concerti in un contesto sicuro e accogliente.