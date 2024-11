Dalila Di Lazzaro non ha avuto un’infanzia semplice. L’attrice ha raccontato a Verissimo, oggi sabato 16 novembre, di aver subito violenza più di una volta nella sua vita, la prima quando aveva solo 5 anni.

Dalila Di Lazzaro a Verissimo

“A 17 anni sono stata sequestrato da un pazzo, criminale, fuori di testa. Ma la violenza su di me è passata 5 volte. La prima da bambina, da un mio parente, avevo solo 5 anni e mezzo”, ha confessato Dalila Di Lazzaro nel salotto di Silvia Toffanin. "Ho sofferto, ma ho le spalle larghe", ha detto la 71 enne.

In studio si è presentato anche Manuel Pia, il compagno di Dalila Di Lazzaro, che ha raccontato il suo grande amore per Dalila nato molto prima di conoscerla: “Andava in onda una sua pubblicità quando ero piccolo e io rimanevo totalmente affascinato, era l’unico modo per farmi stare tranquillo. Poi ci siamo conosciuti, ci siamo innamorati e ho incontrato una stella. Una stella tra le mani”, ha detto il chitarrista.

Dalila, emozionata, ha confessato di aver tenuto la loro relazione nascosta per la differenza di età: "Ma l'amore non ha età, ci assomigliamo nell'animo", ha detto l'attrice. “Me l’ha mandato mio figlio Christian. Il suo grande amore era la chitarra, anche se studiava per diventare dentista, ed è la professione di Manuel", le parole di Dalila parlando del figlio, scomparso all'età di 22 anni in un incidente stradale.