Damiano assente dai social, che vita fa il frontman dei Maneskin?

What is doing Damiano David? C'è un alone di mistero sulla vita che conduce al momento il frontman dei Maneskin, incentivata anche dalla curiosa assenza dai social di cui è sempre stato frequentatore. L'ultimo post su Instagram risale infatti al 25 di giugno, ed è una foto in cui il cantante indossa una canotta e dei jeans Diesel, di cui viene definito nei commenti dalla stessa azienda "primo ambasciatore maschile mondiale". Ma nulla di più: il post precedente è addirittura di otto settimane fa e lo ritrae al Met Gala assieme alla nuova fidanzata, l'attrice americana Dove Olivia Cameron (il cui vero nome è Chloe Celeste Hosterman). Da quando il cantante ha deciso di trascorrere più tempo negli Stati Uniti, e si è trasferito in California per stare vicino alla nuova compagna, l'allure intorno alla sua figura è più quello di una star hollywoodiana che quello di un divo del rock, e la sua vita è un po' scomparsa dai radar generando un senso di 'segretezza' che fa impazzire i fan.

Dai pochi post nulla traspare sulla sua quotidianità e, soprattutto, sui progetti futuri del cantante romano che non è detto coinvolgano in toto i Maneskin. Qualcuno ha avanzato infatti l'ipotesi di un suo prossimo disco da solista, complici anche alcuni recenti scatti in cui Damiano compare in uno studio di registrazione senza i compagni della band, e insieme ad autori internazionali come Jason Evigan o Conor McDonough che hanno scritto tra gli altri per artisti come Madonna o Maroon 5. La lontananza non aiuta a 'cogliere' bene i movimenti del frontman dei Maneskin, che ultimamente seleziona le uscite pubbliche scegliendo di comparire spesso nei red carpet Usa al fianco della compagna. I due, dal Met Gala 2024 al Pre Grammy 2024, son sembrati avere un affiatamento che però non convince del tutto i fan italiani, che sotto le foto avanzano dubbi sullo "sguardo realmente felice" del cantante, per quanto l'aspetto sia sempre patinato e affascinante.

E se Victoria, la frizzante bassista della band, in questi mesi è apparsa spesso in festival europei e internazionali suonando da sola come dj (il 12 agosto è attesa sul palco dello Sziget Festival, a Budapest), nel frattempo i Maneskin sono in giro per il tour europeo: il 3 luglio erano a Gdynia, in Polonia, il 5 luglio saranno a Werchter, poi Madrid, Lisbona, Atene, e così via, per concludere il 20 agosto a Parigi. Insomma, parlando con i suoi successi: un tempo cantava 'Trastevere', ora è al centro del 'Gossip', mentre il pubblico gli chiede 'Torna a casa'. Damiano, 'The Loneliest'.