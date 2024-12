Lo scorso 28 febbraio, Daniele Scardina è stato colpito da un'emorragia cerebrale e oggi, domenica 1 dicembre, è stato ospite a Verissimo per raccontare com'è cambiata la sua vita da quel tragico incidente in cui ha rischiato la vita.

La voglia di tonare a ricominciare

"Me ne stavo andando", ha esordito l'ex pugile che è rimasto in coma per quasi 50 giorni dopo il malore. "Ho dovuto imparare di nuovo a mangiare, deglutire, ho ricominciato tutto da capo", ha detto l'ex pugile, ospite di Silvia Toffanin. Insieme a lui, in studio anche il fratello Giovanni: "Per me Daniele è sempre stato il mio eroe, vederlo in quelle condizioni è stato difficile. Ma lui è fortissimo, sapevo che ce l'avrebbe fatta".

"Del coma non ricordo quasi nulla. La fede mi ha aiutato tantissimo, Dio è meraviglioso e c'è sempre per me", ha detto l'ex pugile. E alla domanda di Silvia Toffanin sulla boxe, Daniel ha detto: "Dopo quello che mi è successo, oggi la boxe è diventata solo un ricordo. A breve però aprirò una palestra", ha confessato nello studio di Silvia Toffanin.

Oggi Daniele Scardina lotta con tutte le sue forze per tornare a camminare di nuovo: "Sogno di tornare in forza, di tornare a camminare", ha detto. Poi ha aggiunto: "Piano piano ci sto riuscendo, con l'aiuto del deambulatore, ma tornerò qui con le mie gambe", ha promesso a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo.