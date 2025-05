David 2025, Giorgia: "Per X-Factor 2025? Sto studiando coma una matta"

"La candidatura ai David di Donatello è stato un momento inaspettato. Sono cose a cui non pensi e non te le aspetti". Così all'Adnkronos Giorgia, sul red carpet della 70esima edizione dei Premi David di Donatello come candidata per 'Diamanti', canzone che accompagna l'omonimo film di Ferzan Ozpetek, premiato con il David dello spettatore. Sul suo ritorno di X Factor come conduttrice, annunciato pochi giorni fa, l'artista dice: "Non so se sono pronta, mi sto preparando. Sto studiando come una matta, ma sono sostenuta da una squadra forte", conclude.