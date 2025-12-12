circle x black
Cerca nel sito
 

Di Pasquale a 'Ciao Maschio': "Il momento più brutto? In scena durante il funerale di mia madre"

Il ballerino, ospite di Nunzia De Girolamo, si racconta a Nunzia De Girolamo nella puntata in onda sabato 13 dicembre alle 17.05 su Rai 1

Di Pasquale a 'Ciao Maschio':
12 dicembre 2025 | 19.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Simone Di Pasquale si racconta a 'Ciao Maschio', ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata in onda domani, 13 dicembre, alle 17,05 su Rai 1. Un racconto intenso e composto, in cui il ballerino ripercorre i passaggi fondamentali della sua vita artistica e privata, fino al momento più doloroso: la perdita della madre, affrontata senza fermarsi, proprio nel giorno del suo funerale. Di Pasquale ricorda l’incontro che ha cambiato il suo percorso professionale, quello con Natalia Titova: "Avevo 18 anni. Avevo cambiato molte ballerine perché si stancavano di una vita fatta solo di competizioni. Un coreografo inglese ci mise in contatto. Lei arrivò da Mosca e io la aspettavo a Fiumicino con un cartello perché non la conoscevo". Da quell’incontro nasce un sodalizio artistico destinato a durare anni: "È iniziata una meravigliosa carriera fatta insieme, che ci ha dato tantissime opportunità". Un rapporto professionale diventato anche una storia personale: "Siamo stati insieme quasi sette anni anche nella vita. Poi ci siamo separati, ma è rimasto un legame forte. Abbiamo capito che ciò che ci univa era anche la condivisione di un sogno. Oggi abbiamo un rapporto bellissimo". Il successo arriva con Ballando con le Stelle, quasi senza rendersene conto: "Avevamo iniziato con quattro puntate. Poi sono diventate cinque, sei, sette. Solo quando siamo usciti dagli studi e la gente ci correva dietro per le foto abbiamo capito la forza della televisione e di questo programma".

Ma il racconto si fa improvvisamente più intimo e doloroso quando Di Pasquale parla della perdita della madre: "Pochissimo tempo fa ho perso mamma. È successo di mercoledì 15. Il 18 saremmo andati in scena con Ballando. Una scelta difficilissima, presa nel momento più duro:"Il giorno del funerale di mia madre sono andato in scena". Una decisione dettata dall’esempio ricevuto: "Mia mamma è sempre stata una grande lavoratrice, una donna che ha resistito a tutto. Lei e mio padre mi hanno trasmesso la passione per il ballo. Ho sentito che dovevo esserci". E confessa senza filtri il dolore di quei giorni: "Dentro ti senti strappare tutto quanto. Non è stato per niente facile" La produzione di Ballando gli aveva offerto la possibilità di fermarsi:"Mi avevano messo nelle condizioni di restare a casa, ma non avrebbe avuto senso".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ciao Maschio Ballando con le Stelle Simone Di Pasquale
Vedi anche
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza