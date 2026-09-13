circle x black
Cerca nel sito
 

Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher punti dalle vespe in casa, interviene il disinfestatore: "Nido enorme"

Daniel Palmieri era stato contattato in passato anche da Francesco Totti: "La parete era piena"

Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher punti dalle vespe in casa, interviene il disinfestatore:
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
13 settembre 2026 | 19.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un grosso nido di vespe germaniche è stato trovato in una parete a casa di Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher. I due, dopo essere stati punti più volte anche mentre dormivano, hanno deciso di rivolgersi ad uno specialista per poter risolvere il problema. A raccontare quanto successo è stato proprio Daniel Palmieri, il disinfestatore di Sos Api, già contattato in passato da altri vip tra cui Francesco Totti, che questa volta è stato chiamato dalla coppia.

"Salvami dalle vespe!", è stata la richiesta di Diaco all'esperto. "Settimane a convivere con un problema scomodo, in casa vespe che pungono a tutte le ore. La parete era piena, un nido importante", ha detto lo specialista che ha realizzato un filmato per raccontare l'intervento a casa del conduttore di BellaMa' e del compagno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pierluigi diaco Alessio Orsingher puntura vespe Daniel Palmieri
Vedi anche
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video
Camera ardente Bonino, il feretro della leader radicale arriva in Campidoglio - Video
Jovanotti versione romanesca, l'autoironia per chiudere il concerto al Circo Massimo - Video
Venezia 83, Leone d'oro a 'Woman Unknown' di May el‑Toukhy - Video
Jovanotti in concerto al Circo Massimo: "Sono commosso da questo sentimento oceanico" - Video
Jovanotti, sul palco con Mobrici al Circo Massimo "senza confini, senza più guerre" - Video
Venezia 83, Malkovich: "Onorato per Coppa Volpi, mi dispiace non essere al Lido" - Video
Gasparri alla kermesse di Forza Italia giovani: "Per loro centrale l'insegnamento di Berlusconi" - Video
Omicidio suicidio a Pietralata, l'uscita delle bare della famiglia - Video
Venezia 83, Premio Mastroianni a Malou Khebizi per '15/18 (A place to heal)' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza