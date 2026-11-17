Il conduttore affida il mandato al suo legale dopo le affermazioni trasmesse sul canale YouTube dell'ex agente fotografico
Pierluigi Diaco passa alle vie legali. Il conduttore di 'BellaMa'' ha dato mandato all’avv. Alberto Misiani di predisporre una querela contro Fabrizio Corona e Stefano Bettarini, per il reato di diffamazione aggravata, in relazione a loro affermazioni gravemente lesive della reputazione e della onorabilità.
La querela in relazione alla puntata andata in onda ieri sera nel canale YouTube di Fabrizio Corona.