Pierluigi Diaco passa alle vie legali. Il conduttore di 'BellaMa'' ha dato mandato all’avv. Alberto Misiani di predisporre una querela contro Fabrizio Corona e Stefano Bettarini, per il reato di diffamazione aggravata, in relazione a loro affermazioni gravemente lesive della reputazione e della onorabilità.

La querela in relazione alla puntata andata in onda ieri sera nel canale YouTube di Fabrizio Corona.