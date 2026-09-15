In prima serata su La7
Oggi, martedì 15 settembre, alle 21.15 su La7 prende il via la nuova stagione di 'diMartedì', il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. Tema del giorno: l’Italia che entra in clima elezioni mentre in Europa e non solo avanzano le destre più estreme. Quali sono gli scenari per Giorgia Meloni e la sua maggioranza? Si riflette sul peso del partito di Vannacci e sulle incertezze nel campo delle opposizioni, ancora senza una leadership e un programma condivisi. Attenzione anche ai temi della politica estera, dalle mosse di Trump a quelle di Putin, dal conflitto in Ucraina a quello tra Iran e Usa intorno allo Stretto di Hormuz.
Spazio poi all’economia, con particolare riguardo ai progetti della maggioranza in materia di tasse e pensioni in vista dell’ultima manovra economica della legislatura. La copertina satirica è affidata come sempre a Luca e Paolo. Ospiti, tra gli altri, Walter Veltroni e Nicola Gratteri. Ospite d’eccezione Piero Pelù, che intonerà la storica sigla del programma, 'Sixteen Tons'. La puntata è disponibile anche sull’app LA7 per smartphone e smart TV e su la7.it.