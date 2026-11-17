"Bello vederti rasserenato in televisione". Questo il messaggio della compagna di Vittorio Sgarbi al conduttore Pierluigi Diaco, arrivato durante la puntata di oggi di 'BellaMa'', in diretta su Rai2. Parole che arrivano all'indomani delle polemiche nate da un'indiscrezione di 'Dagospia' su una presunta puntata dedicata alla morte di Vittorio Sgarbi registrata quando il critico era ancora vivo, ma in condizioni di salute molto gravi. Il messaggio è stato accolto con emozione da Diaco, che ha voluto ricambiare pubblicamente l'affetto ricevuto: "Mando a Vittorio, che è un mio caro amico, e a Sabrina Colle, che è una donna molto speciale, un abbraccio da parte mia".