E' morta l'attrice Giuditta Saltarini. Aveva 83 anni. A darne notizia in un lungo post su Facebook è il figlio Cesare Rascel, nato nel 1973 dalla relazione dell'attrice con Renato Rascel. "Con il cuore colmo di dolore, devo annunciare la scomparsa della mia amatissima mamma, Giuditta Saltarini -scrive Cesare- Per molti è stata un’attrice straordinaria, una figura di spicco del teatro e della televisione italiana, e la compagna di vita di mio padre, Renato Rascel. Per me, è stata semplicemente la mia mamma, un faro di amore, forza e saggezza". A quanto apprende l'Adnkronos, l'attrice era malata da anni.

"La sua vita è stata dedicata all’arte, alla cultura e alla famiglia. Con il suo talento, la sua passione e la sua eleganza, ha lasciato un segno profondo nel mondo dello spettacolo italiano e nel cuore di chi l’ha conosciuta. Ma oltre al palcoscenico, la sua grandezza era nell’animo: una donna forte, generosa, capace di dare amore incondizionato e di affrontare la vita con un sorriso che nessuno potrà dimenticare", spiega il figlio di Giuditta Saltarini. "Oggi il dolore è immenso, ma il suo ricordo vivrà sempre dentro di noi e nelle vite di tutti coloro che ha toccato con la sua luce. Grazie, mamma, per tutto quello che sei stata. Con me per sempre!".

"Ha avuto una dignità incredibile nel sopportare la malattia. Forse non se ne rendeva conto nemmeno lei. Non ha mai perso il suo amore per la vita. E' sempre stata una donna bellissima, devota a Renato Rascel, il suo vero, grande amore. Un matrimonio coronato anche dalla nascita del figlio Cesare", le parole all'Adnkronos dell'attrice Patrizia Fanelli, amica da anni di Giuditta Saltarini, alla notizia della sua scomparsa.

E aggiunge: "Con Renato Rascel si incontrarono in uno studio medico, lui rimase folgorato, le fece una corte serrata e poi lei capitolò. Renato aveva carisma, una forte personalità, un uomo di cui ci si poteva innamorare, al di là della notorietà. Ti prendeva di testa. Difficile oggi incontrare persone simili. Giuditta Saltarini lascia un figlio amatissimo, Cesare, lavora tra l'Italia e gli Stati Uniti - conclude Patrizia Fanelli- Anche lui nel mondo dello spettacolo. Il timbro della voce identico a quello del padre, se si chiudono gli occhi sembra di ascoltare Renato Rascel".