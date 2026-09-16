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La volta buona, Edelfa Chiara Masciotta ricorda il grave incidente: "Sono ripartita grazie ai miei figli"

L'ex Miss Italia è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo su Rai1

Edelfa Chiara Masciotta - La volta buona
Edelfa Chiara Masciotta - La volta buona
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16 settembre 2026 | 15.34
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Edelfa Chiara Masciotta ha ricordato, ospite oggi a La volta buona, il drammatico incidente che nel 2019 le cambiò la vita. L'ex Miss Italia, incoronata nel 2005, si trovava a Torino quando venne travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Da quel momento è iniziato un lungo e complesso percorso di recupero, durato diversi anni e segnato da cinque interventi chirurgici e da alcune complicazioni, tra cui quelle legate al naso. Un periodo difficile, che è riuscita a superare grazie al tempo e alla forza di volontà. Oggi, raccontando la sua esperienza nel salotto di Caterina Balivo, Edelfa non guarda più al passato: "La mia vita è bella piena", ha detto, spiegando quanto il lavoro e la famiglia siano stati fondamentali per ricominciare.

Masciotta è oggi mamma di tre figli adolescenti e proprio loro hanno rappresentato un punto di partenza fondamentale: "Sono ripartita grazie al mio lavoro e ai figli".

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la volta buona caterina balivo
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