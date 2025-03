Funerali di Eleonora Giorgi, oggi mercoledì 5 marzo a Roma. Poco prima delle 16.00, il feretro dell'attrice è entrato nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma accompagnato dalle note dei Pink Floyd con 'Wish you were here'.

Il brano in sottofondo era una delle disposizioni che l'attrice stessa aveva dato per il suo funerale. Tra i desideri, Giorgi chiese infatti a una amica che il suo ultimo saluto fosse accompagnato da due canzoni ben precise per l'ingresso e per l'uscita dalla messa funebre: 'A Whiter Shade of Pale' (1969) dei Procol Harum e il brano dei Pink Floyd.