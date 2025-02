Eleonora Giorgi sarà ospite oggi, domenica 2 febbraio, a 'Verissimo'. L'attrice torna nello studio di Silvia Toffanin per raccontare la sua lunga battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato nel 2023.

Eleonora Giorgi, chi è

Eleonora Giorgi nasce a Roma, il 21 ottobre 1953 da una famiglia di origini inglesi e ungheresi. Dopo una breve apparizione nel film ‘Roma’ di Federico Fellini, esordisce come attrice nel 1972 come protagonista di ‘Storia di una monaca di clausura’. Diventa così sex-symbol degli anni '70 ma il ruolo che la consacra al grande pubblico è quello di Nadia Vandelli in 'Borotalco' accanto a Carlo Verdone. Ruolo che le permette di vincere il David di Donatello e il Nastro d'argento come Migliore attrice protagonista.

Comincia la sua carriera nel mondo del grande schermo, Eleonora Giorgi dopo alcuni ruoli in commedie sexy all’italiana, inizia a recitare anche in pellicole drammatiche come ‘L’Agnese va a morire’ e ‘Dimenticare Venezia’. Negli anni Novanta e Duemila si sposta nel piccolo schermo dove prende parte a ‘Morte di una strega’, ‘Lo zio d’America’ e ‘I Cesaroni’.

Nel 2003 debutta nella regia cinematografica con ‘Uomini & donne’, amori & bugie’. Nel 2016 torna a recitare in ‘My Father Jack’ e ‘Attesa e cambiamenti’, ed è protagonista di una puntata della serie televisiva poliziesca Don Matteo.

Nel 2018 partecipa come concorrente a ‘Ballando con le stelle’ e al ‘Grande Fratello VIP’. E dal 2019 al 2020 è opinionista di Live- Non è la D’Urso.

Vita privata

Nel 1974 il fidanzato di Eleonora Giorgi, Alessandro Momo, muore a soli 17 anni in un incidente in motocicletta e l’attrice fu indagata per avergli affidato il veicolo, in quanto il giovane non era ancora abilitato alla guida. Questo segnò per sempre la vita di Eleonora Giorgi, tanto da farla entrare nella dipendenza della droga: “Mi ritrovai immersa in qualcosa di folle, non mangiavo più, non uscivo più, c'era solo l'eroina”, ha raccontato l’attrice a 'La Confessione' di Peter Gomez.

Eleonora Giorgio riuscì a uscire dal tunnel delle droghe, grazie al matrimonio con Angelo Rizzoli, da cui nacque il suo primo figlio Andrea, nel marzo del 1980. Eleonora e Angelo divorziarono nel 1984, in seguito allo scandalo P2, a causa del quale Rizzoli venne arrestato. Questo ha spinto la Giorgi ad allontanarsi dal mondo del cinema a causa dei pesanti giudizi che ebbero pesanti ricadute sulla sua carriera, precludendole la possibilità di ottenere ruoli di rilievo nel mondo del cinema.

Sul set di ‘Sapore di Mare 2’ conosce Massimo Ciavarro, con il quale si lega sentimentalmente e che sposa nel 1993. Da questa relazione nasce il secondo figlio, Paolo. Il matrimonio con il collega si conclude dopo tre anni di unione. Fino al 2007 è stata legata sentimentalmente allo scrittore Andrea De Carlo.

Nel febbraio del 2022, Eleonora Giorgi diventa nonna per la prima volta, con la nascita di Gabriele, il nipotino nato a febbraio 2022 dall'amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

La malattia

"Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas", aveva annunciato l'attrice a 'Pomeriggio Cinque' nel dicembre del 2023. Più volte ospite a Verissimo, Eleonora Giorgi ha raccontato la sua lunga battaglia contro la malattia con tanta forza e coraggio, cercando sempre di mantenere il sorriso. Il figlio Andrea Rizzoli, ha dedicato alla mamma un intero libro, dal titolo 'Non ci sono buone notizie', in cui racconta l'anno più difficile vissuto dalla mamma e dalla sua famiglia, dal giorno in cui è stato diagnosticato all’attrice il cancro al pancreas.

"Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno", così Andrea Rizzoli al Corriere della Sera ha commentato le condizioni di salute della mamma Eleonora.