Elisa a San Siro, il concerto evento stasera 11 settembre: gli ospiti

Per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano

Elisa
Elisa
11 settembre 2025 | 09.18
Redazione Adnkronos
Stasera, giovedì 11 settembre, in prima serata su Canale 5 il concerto evento di Elisa, per la prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano.

Il live è una grande festa, un viaggio che abbraccia tutto il suo percorso: gli esordi internazionali, la svolta italiana, le sperimentazioni sonore e l’impegno sociale sempre più marcato.

A rendere l’evento ancora più unico momenti di pura connessione musicale con ospiti d’eccezione come Luciano Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Dardust e altre sorprese. E poi la scenografia: poetica e immersiva. Un impianto visivo pensato come estensione del suo immaginario, dove luci, proiezioni e installazioni si intrecceranno per creare un racconto multisensoriale.

