Estate difficile per Elton John. Il cantante di 'Rocket Man' e 'Crocodile Rock' ha raccontato, con un lungo post sui social, di aver contratto una grave infezione oculare. "Ho una visione limitata ad un occhio", scrive. "Sto guarendo, ma è un processo molto lento e ci vorrà del tempo prima che la vista ritorni".

Sir Elton John ha colto l'occasione per ringraziare chi si è preso cura di lui. "Sono molto grato all'eccellente team di medici e infermieri e alla mia famiglia per aver passato le ultime settimane accanto a me". Nonostante le condizioni di salute "mi sento positivo sul processo di guarigione", conclude.