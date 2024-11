Questa sera, martedì 12 novembre, torna il Grande Fratello con un nuovo appuntamento. Ma tra gli inquilini ce ne sarà uno in meno. Si tratta di Enzo Paolo Turchi che ha abbandonato il reality show per tornare a casa dalla sua famiglia. È successo nelle ultime ore e a rivelarlo è stata proprio la produzione del programma.

Il motivo

"Enzo Paolo Turchi, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello", questo è quanto riportato sulla pagina ufficiale del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Non sono stati svelati i motivi esatti che hanno spinto il coreografo a lasciare il programma, ma questo farebbe intendere che tornerà presto come concorrente del Grande Fratello.

Questa sera Alfonso Signorini darà sicuramente uno spazio a Enzo Paolo Turchi per spiegare ai telespettatori cosa sia accaduto durante la settimana. La decisione del gieffino ha suscitato tanta malinconia in Mariavittoria e Jessica che in giardino non sono riuscite a trattenere le lacrime. Le concorrenti erano molto legate a Enzo Paolo Turchi e si sentivano comprese e ascoltate da lui, avevano trovato un confidente e un sincero amico. “Enzo è la persona di cui mi fido di più”, esclama Mariavittoria. E ancora: "È come un papà per me".

Non è la prima volta che Enzo Paolo Turchi msotri segni di insofferenza dentro la Casa manifestando più volte il desiderio di tornare dalla propria famiglia, in particolare dalla figlia Maria e dalla moglie Carmen Russo. Sarà questo dunque il motivo che lo ha spinto, almeno temporaneamente, a lasciare la Casa?