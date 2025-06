L'Estetista Cinica, Cristina Fogazzi, è l'ospite del nuovo episodio di 'One more time' di Luca Casadei

Un'infanziadifficile quella di Cristina Fogazzi, segnata dal divorzio dei suoi genitori, del tentato suicidio della madre e dai suoi continui attacchi di panico. Cristina, l'imprenditrice di successo meglio conosciuta come l'Estetista Cinica, che ha costruito il marchio 'Veralab', è stata ospite di One More Time, il podcast di Luca Casadei.

L'infanzia difficile

Cristina Fogazzi ha parlato del divorzio del suoi genitori, una conseguenza dovuta ai tradimenti del padre: "Mia mamma prende malissimo questa cosa, era una sorta di stigma. Nel suo orizzonte degli eventi, l’idea di essere una donna separata non esisteva. Mia mamma aveva queste continue depressioni in cui dimagriva. Insieme non duravano, hanno sempre litigato tanto, liti molto violente. Io avevo paura a uscire di casa e lasciarli soli".

Quando Cristina ha 8 anni, la madre ha tentato il suicidio, proprio davanti ai suoi occhi: "Una sera discutiamo, ha una crisi di nervi e tenta di accoltellarsi davanti a me. Ho chiamato la mia maestra, perché sapeva che avevo una famiglia complicata. Mia mamma è proprio andata fuori di testa, sbatteva la testa per terra. Io ho chiamato la maestra perché in realtà non sapevo chi chiamare", ha detto l'Estetista Cinica, che ha spiegato che alla madre è stato diagnostificato il disturbo bipolare quando aveva 70 anni.

Cristina racconta dei suoi attacchi di panico, cominciati quando aveva 15 anni: "Prendevo farmaci e non uscivo di casa. Ho fatto tantissima terapia fino a quando ho capito che il radicamento mio dovevo essere io. Quello che mostro adesso, la solarità... io sono la cosa stabile e ho una bambina dentro piccola alla quale dico: 'ci sono io che ti proteggo'".

E ha ammesso: "Io non ho mai voluto figli perché un po’ sono stati figli i miei genitori e un po’ è come se ci fosse una bambina dentro di me".