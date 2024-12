Eugenio in Via Di Gioia, un club tour nel 2025

Partirà dall’Afterlife di Perugia, con la data zero il 4 aprile 2025, il 'Sì Eccolo - club tour 2025', una serie di sette appuntamenti degli Eugenio in Via Di Gioia, che tornano live nei più famosi club italiani. La band farà poi tappa a Roma, Milano, Padova, Firenze e Bologna per chiudere nella loro città, Torino. L’annuncio di questo tour coincide con l’inizio di una nuova avventura per gli Eugenio in Via Di Gioia con Carosello Records che si unisce a Woodworm nel team discografico. Una delle domande più gettonate che gli artisti si sentono rivolgere è: 'Ma ci sarà un tour?' e gli Eugenio in Via Di Gioia rispondono con il 'Sì Eccolo'.

Queste le date del club tour prodotto e organizzato da Magellano Concerti: 4 aprile 2025 Perugia Afterlife data zero; 5 aprile 2025 Roma Atlantico; 7 aprile 2025 Milano Fabrique; 9 aprile 2025 Padova Hall; 10 aprile 2025 Firenze Viper Theatre; 16 aprile 2025 Bologna Estragon; 17 aprile 2025 Venaria Reale (To) Teatro concordia; Biglietti già disponibili su Ticketone.it. Per info: www.magellanoconcerti.it Il 'Sì Eccolo - club tour 2025' arriva dopo le date estive che hanno visto gli Eugenio in Via Di Gioia protagonisti di alcune delle più rinomate rassegne della stagione a Bologna, Cuneo, Treviso, Savona e Milano.