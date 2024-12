Botta e risposta all'insegna dell'ironia tra Francesca Fagnani e Pier Ferdinando Casini, durante la consegna dei Premi Laurentum, con la complicità di Gianni Letta. Letta nel consegnare il Premio alla Fagnani dice che Casini, seduto in prima fila, si prenota per una puntata di 'Belve'. Lei risponde che lo ha invitato "due volte". A quel punto Casini interviene, sale sul palco e al microfono scherzando dice: "Non sono uno che solitamente ha paura, ma quella donna mi fa paura. Lei mi ha invitato ma io per vigliaccheria ho sempre rifiutato".

Fagnani vince premio 'Coraggio nel Giornalismo'

Francesca Fagnani ha vinto il premio Laurentum 'Coraggio nel Giornalismo' per il suo "straordinario contributo con 'Mala Roma Criminale', un'opera che si distingue per l'eccezionale rigore investigativo e la passione giornalistica con cui l'autrice esplora le oscure trame della criminalità romana". Il riconoscimento è stato assegnato questa sera, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati. "Fagnani, con una scrittura incisiva e avvincente, porta alla luce - proseguono le motivazioni - la complessa rete di potere che si cela nel sottobosco della Capitale, svelando un mondo spesso ignorato ma incredibilmente presente. Grazie a una meticolosa analisi delle dinamiche di potere e una scrupolosa attenzione alle fonti, l'autrice riesce a ricostruire in modo dettagliato le vicende che governano l'oscuro lato di Roma, offrendo ai lettori una visione chiara e inquietante della realtà criminale che pervade la città".

"Il lavoro di Francesca Fagnani - concludono le motivazioni - è un esempio magistrale di giornalismo d'inchiesta, dove la narrazione si intreccia con la verità, coinvolgendo e informando il lettore. 'Mala Roma Criminale' non è solo un'opera di grande valore giornalistico, ma anche un'opera che scuote le coscienze, illuminando quelle zone d'ombra che altrimenti resterebbero nascoste. Con coraggio e determinazione, Fagnani affronta le dinamiche più pericolose e complesse della criminalità organizzata, offrendo un contributo significativo alla comprensione di fenomeni che troppo spesso restano confinati al silenzio".

Riconoscimenti anche a Vespa, Buttafuoco e Botteri

Il Premio Laurentum alla Carriera - Edizione 2024 è stato attribuito a Bruno Vespa, "testimone eccezionale - sottolinea Sergio - della storia italiana e pilastro del giornalismo televisivo. Attraverso decenni di carriera, ha saputo illuminare gli eventi più significativi del nostro Paese con una professionalità che lo rende un maestro nel suo campo. Il suo impegno a favore di un giornalismo equo e profondo riflette i valori più nobili del nostro servizio pubblico”.

La Giuria del Premio, presieduta da Gianni Letta e composta da Angelo Bucarelli, Corrado Calabrò, Luca di Bartolomeo, Simona Izzo, Paolo Lagazzi, Davide Rondoni e Roberto Sergio, ha deciso poi di attribuire il Premio Laurentum alla Cultura - Edizione 2024 a Pietrangelo Buttafuoco.

Giovanna Botteri ha ricevuto il premio Eccellenze nel Giornalismo internazionale.