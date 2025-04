Federica Pellegrini protagonista della seconda puntata di Gialappashow. La campionessa olimpica di nuoto ha affiancato Mago Forest nella conduzione dello show di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band. A colpire i telespettatori è stata l'imitazione di Giulia Vecchio nei panni di Milly Carlucci.

La frecciatina a Federica Pellegrini

Giulia Vecchio, la prima new entry femminile dalla prima stagione del programma comico, ha vestito ieri i panni di Milly Carlucci approfittando della presenza di Federica Pellegrini, che ha partecipato al dance show di Rai 1 nell'ultima edizione conquistando la medaglia d'argento. A soffiarle il primo posto è stata Bianca Guaccero.

"Tra i ballerini di una notte, ecco Federica Pellegrini che ricordiamolo... è arrivata seconda dopo Bianca Guaccero", ha detto l'attrice e comica Giulia Vecchio, nei panni di Milly Carlucci, rinfacciando a Federica Pellegrini il secondo posto a Ballando. E, stuzzicandola, ha aggiunto: "Brucia Federica, vero? Brucia eh?".

Un siparietto divertente che ha strappato una grassa risata alla campionessa olimpica. E sui social i telespettatori non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con l'attrice per l'imitazione: "È uguale a Milly Carlucci, soprattutto per la voce. Somiglianza incredibile".