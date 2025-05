Una bottiglia di vino, un po’ di tranquillità e prima di andare a dormire, immancabile qualche coccola. Questo era il programma – semplice ma perfetto - di Federica Pellegrini e Matteo Giunta che avevano immaginato per la serata di ieri, domenica 25 maggio. Ma si sa, quando ci sono di mezzo i figli anche i piani più romantici possono andare in fumo...

Il siparietto

A raccontare con ironia il 'fallimento' della serata è stata la stessa Divina, che ha condiviso sui social una serie di stories in cui si prende ironicamente gioco del marito. Tutto è iniziato con un’etichetta di vino, fotografata a cena: "Make love after" (“Fai l’amore dopo”, ndr), recita la scritta. Matteo Giunta l’ha condivisa sui social e senza farsi pregare ha scritto: "Chi sono io per contraddire quello che dice l’etichetta di una bottiglia?", taggando la moglie.

Federica ha subito colto l’occasione per ironizzare: "Mio marito ieri sera faceva il grosso…", ha scritto nelle sue stories, riferendosi al tono spavaldo di Giunta. Ma la realtà è stata ben diversa.

Nelle stories successive, infatti, l’allenatore è stato ripreso dalla nuotatrice con il volto assonnato e provato dalla notte appena trascorsa. "Fai il figo, pubblichi storie... alludendo a... e com’è andata a finire?", lo ha incalzato Federica. La risposta di Giunta non si è fatta attendere: "Sono cose private e le tengo per me", ha detto, prima di raccontare la verità dei fatti: "Abbiamo messo a dormire la nana (Matilde, la figlia, ndr) alle 23:30… e poi ci siamo messi a letto anche noi". Fine della serata e fine delle coccole.