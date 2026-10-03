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Ballando con le stelle, Federica Sciarelli promette: "Tornerò in qualche modo"

L'ex volto di 'Chi l'ha visto?' è stata la ballerina per una notte della prima puntata del dance show

Federica Sciarelli e Chiquito - Ballando con le stelle
Federica Sciarelli e Chiquito - Ballando con le stelle
03 ottobre 2026 | 23.08
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Federica Sciarelli promette che "tornerà presto". L'ex volto di 'Chi l'ha visto?' è stata la ballerina per una notte della prima puntata di 'Ballando con le stelle'. Dopo anni di corteggiamento, Milly Carlucci è riuscita finalmente a portarla in pista. La sua esibizione, accompagnata dal maestro Chiquito, ha conquistato la giuria che ha incoraggiato la conduttrice a tornare nella prossima edizione in veste di concorrente. "Federica ti dico solo che ci manchi, non aggiungo altro", ha detto Simona Ventura con un velato riferimento al recente cambio alla conduzione del programma di inchiesta di Rai3, ora condotto da Raffaella Griggi. "Esatto, devi tornare Federica", gli ha fatto eco Alberto Matano.

"Buttati sull'intrattenimento, noi ti stiamo aspettando in tutte le vesti purché tu possa tornare", ha detto Francesca Fialdini. Sciarelli, lusingata dai complimenti ricevuti, ha promesso che tornerà presto in televisione: "Io ritorno, però farò inchieste e battaglie che sono il mio. Mi sono divertita tantissimo però il mio mestiere è un altro. Quindi torno in qualche modo".

A quel punto è intervenuta Barbara d'Urso per fare "una confessione pubblica". "Quando lavoravo in un'altra azienda, la sera guardavo te sulla Rai e ho detto tutto, grazie", il riferimento è, ovviamente, al suo recente arrivo in Rai dopo la lunga esperienza a Mediaset.

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