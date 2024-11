'Pulp Podcast' è il nuovo progetto di Fedez e Mr. Marra: un format che promette di affrontare tematiche intense, sfaccettate e non convenzionali. La prima puntata del podcast sarà disponibile oggi, lunedì 25 novembre, alle 14 su tutte le piattaforme di streaming e segna l'inizio di un nuovo viaggio attraverso racconti, misteri, crimini inquietanti e vicende fuori dall’ordinario.

I dettagli del podcast

Il titolo stesso, 'Pulp', rievoca un immaginario grezzo e provocatorio. Originariamente il termine identificava le riviste americane degli anni ’20 stampate su carta economica derivata dalla polpa di legno (pulp). Col tempo, questa parola è diventata simbolo di tutto ciò che è crudo, schietto e senza filtri, consacrata dal cinema grazie a capolavori come Pulp Fiction di Quentin Tarantino, Paura e Delirio a Las Vegas tratto dall’opera di Hunter S. Thompson, e Cuore Selvaggio di David Lynch.

La scelta del nome

Fedez e Mr. Marra hanno scelto il nome 'Pulp Podcast' perché qui nulla sarà scontato. “Vogliamo andare al nocciolo di ogni questione, svelando retroscena e verità nascoste. Abbiamo scelto di creare qualcosa che stimolasse le persone a riflettere e a confrontarsi con tematiche non sempre facili o scontate. Il mondo è pieno di storie incredibili, strane e a volte inquietanti. Pulp Podcast è il nostro modo di raccontarle”, dichiara Fedez. E Mr. Marra aggiunge: “Pulp Podcast è una sfida e una dichiarazione di intenti. Abbiamo voluto creare uno spazio libero da schemi, un viaggio nella complessità della realtà, dove ogni storia è una porta verso l'inaspettato. Il nostro obiettivo non è solo intrattenere, ma far pensare, provocare e coinvolgere. Insieme a Fedez abbiamo deciso di esplorare il lato più crudo, autentico e misterioso delle storie che ci circondano. Vogliamo raccontare il mondo per quello che è: pieno di ombre, luci e infinite sfumature, e farlo con uno stile che sia diretto, audace e senza compromessi. Questo è il nostro modo di mettere in discussione tutto, inclusi noi stessi".

Il primo episodio

Il tutto sarà ambientato in un set ispirato al film 'Paura e Delirio a Las Vegas', che con la sua estetica post-apocalittica trasporterà gli ascoltatori in un mondo surreale e fuori controllo. Il primo episodio di Pulp Podcast è dedicato alla Sindrome di Tourette, una patologia neurologica spesso fraintesa e sottovalutata, che può avere un impatto profondamente invalidante sulla vita di chi ne soffre. Fedez e Mr. Marra affronteranno il tema insieme al professor Antonio Malgaroli, psichiatra, psicoanalista e professore Ordinario di Fisiologia presso l’Università San Raffaele di Milano, e a Sabrina Marchetti, che condividerà la sua esperienza personale con la sindrome.