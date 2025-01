"Ma quale è il vostro problema ? È meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi". Dopo le accuse di Chiara Ferragni a Fedez sui presunti tradimenti, interviene la mamma e manager del rapper: Annamaria Berrinzaghi risponde a un utente su Instagram che provocatoriamente domanda: "La mammina non parla più?".

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla relazione tra Fedez e Ferragni e i successivi messaggi dell'influencer - con un lungo sfogo sui social -riguardo ai tradimenti dell'ex marito, il rapper e la sua famiglia sono stati travolti da un'ondata di critiche online.

Sotto i post di Fedez, si leggono commenti sarcastici come: "La vera truffa non è stato il pandorogate ma sei stato tu" e "Come ti presenti a Sanremo?". Anche il profilo della madre è bersagliato da accuse e insinuazioni: c'è chi la ritiene complice, scrivendo "Mi continuo a chiedere, tu sapevi tutto dall'inizio e hai contribuito a coprire tuo figlio con le sue scappatelle", e chi, più comprensivo, le consiglia una riflessione: "Mi spiace per il circo mediatico, ma come genitori dovreste farvi delle domande".