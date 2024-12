Il rapper in una diretta Instagram ha spiegato dopo 'Sarà Sanremo': "Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po' giù. Mi sono rivisto, non mi sembravo triste"

"Ho smesso con gli psicofarmaci, con qualsiasi cosa che mi avvelenava. Ci sono persone a cui sono utili, ma con gli psicofarmaci ho smesso, non mi hanno dato niente di buono". Dopo l'apparizione a 'Sarà Sanremo', che aveva fatto preoccupare i fan ai quali ero apparso giù di tono e confuso, Fedez ha usato una diretta Instagram per tranquillizzare tutti.

"Sto bene - ha quindi chiarito - Ho avuto cose mie relazionali, ma ero tranquillo". Il rapper ha sgombrato il campo anche da dubbi sulle sue condizioni di salute: "Non ho emorragie interne da un po', sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Sto bene", ha detto, per concludere con una battuta: "Fantamorto? Non ti temo".

Quanto alla diretta da Sanremo in cui era apparso turbato, insiste: "Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perché tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste". "Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero un po' giù. Ma ero tranquillo. Non so perché ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti", ha aggiunto. Concludendo di essere andato anche a rivedere il filmato dopo aver letto i commenti preoccupati: "Mi sono rivisto, non mi sembravo triste. Mi sono sembrato tranquillo e rilassato".

Intanto oggi, dopo aver scherzato con delle foto sul suo Natale da Grinch, Fedez ha postato della stories che lo mostrano in viaggio per Saint Barth, dove presumibilmente trascorrerà il Natale. Il primo lontano dai figli, dopo la separazione dalla moglie Chiara Ferragni.