Fedez contro Marco Travaglio, tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni. Il 'caso' è legato alle parole che Travaglio rilascia nel podcast 'Passa dal BSMT' condotto da Gianluca Gazzoli. Il giornalista ricorda la sua apparizione un anno fa al podcast Muschio Selvaggio, condotto all'epoca da Fedez e Mr Marra. Rispondendo ad una domanda sulla giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha acceso i riflettori sui casi legati alla beneficenza di Chiara Ferragni, Travaglio ha detto a Fedez: Selvaggia Lucarelli "è la tua fissazione perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi". Nella chiacchierata con Gazzoli, Travaglio torna sul caso: Fedez "mi ha fatto quasi tutta l'intervista parlando di Selvaggia e pensando di mettermi in difficoltà. Ad un certo punto non ci ho più visto, all'ottantesima domanda su Selvaggia gli ho fatto quella battuta".

Il rapper non ci sta e, dal profilo Instagram del suo Pulp Podcast, replica. "Marco Travaglio, ospite del podcast di Gazzoli, cita un episodio riguardante una puntata di Muschio Selvaggio che girammo un anno fa. Ci permettemmo di contestare un certo tipo di metodo giornalistico e ci permettemmo l'ardire di chiedere al capo di una testata giornalistica che accoglieva all'interno del proprio vivaio la giornalista Selvaggia Lucarelli, se Travaglio un determinato tipo di articoli, con un stile che verteva più al bullismo che al giornalismo", dice Fedez in un lungo video.

"Quello che racconta Travaglio in questo episodio è una totale mistificazione della realtà, intervistato tra l'altro da un Gazzoli totalmente disinformato anche su argomenti e asserzioni ben più gravi. Il podcast non è stato un'imboscata, per me esiste un Travaglio prima di Muschio Selvaggio e un Travaglio dopo Muschio Selvaggio", aggiunge Fedez, con l''invito-sfida': "Invitiamo Marco al nostro podcast. Se volessi venire a dibattere con persone che si informano sulle cose che dici, contestano in maniera civile, le porte sono aperte".

"Piccola postilla", aggiunge Fedez. "Continui a dire che, come si narra, il mio matrimonio sarebbe andato in malora per colpa tua. Ti ho già mandato un messaggio quando hai detto questa cosa in televisione, dandoti un'importanza ben oltre le tue capacità. Non hai avuto alcun tipo di influenza all'interno della mia relazione matrimoniale. Te lo dissi all'epoca e il fatto che tu lo faccia notare a distanza di un anno dimostra la tua malafede nel caso specifico", conclude il rapper.