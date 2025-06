Filippo Laganà porta il suo 'Minimarket' in Rai, ieri il set del promo a Trastevere

Si chiamerà 'Minimarket' il nuovo format originale ideato dall'attore Filippo Laganà e destinato ad aggiornare il linguaggio del varietà, contaminandolo con elementi della situation comedy. Un assaggio del format, che - a quanto apprende l'Adnkronos - sarebbe destinato alla Rai, si è avuto ieri sera a Trastevere, accanto a piazza Trilussa, quando una folla di curiosi e turisti ha potuto assistere alle riprese del promo, in quello che a tutti gli effetti è un minimarket multietnico come ce ne sono a centinaia ormai in ogni città.

Protagonista-conduttore, oltre che autore, della nuova trasmissione sarà proprio Filippo Laganà, classe 1994, figlio d'arte (il papà è Rodolfo Laganà), attore e chef, noto al grande pubblico per aver interpretato se stesso nel film 'Amici per la pelle', diretto da Pierluigi Di Lallo, che ha raccontato la storia della sua miracolosa rinascita dopo aver subito un trapianto di fegato d'urgenza. Ma anche per aver recitato nella serie 'Gloria' con Sabrina Ferilli.

Sono già partiti i casting per il suo nuovo programma che coinvolgerà molti volti nuovi. Accanto ad esordienti di talento, saranno molte le star coinvolte a vario titolo ma sui nomi c'è ancora grandissimo riserbo. Alla regia il navigatissimo Duccio Forzano.