Per la prossima stagione sarebbe previsto anche un incremento delle puntate di ‘Belve’

Francesca Fagnani, che proprio stasera esordirà con ‘Belve Crime’, spin off del fortunato ‘Belve’, ha firmato un nuovo contratto biennale con la Rai. Lo apprende l’Adnkronos. Per la prossima stagione sarebbe previsto anche un incremento delle puntate di ‘Belve’ per la conduttrice e ideatrice del format, oltre al possibile ritorno di 'Bleve Crime', dopo la puntata di questa sera.